Le procès du Commissaire divisionnaire Edgard Florent Agbo et ses co-accusés dans l’affaire dite «délivrance de passeports aux camerounais» s’est ouvert ce lundi 07 février 2022 à la Cour de répression des infractions économiques et du Terrorisme (CRIET) et est par la suite renvoyé au 28 février 2022. C’est uniquement le Chef quartier d’Avotrou et les six Camerounais à qui les passeports béninois ont été délivrés qui ont comparu ce matin du lundi 07 février 2022.

Selon Frissons Radio, les Camerounais ont fait de troublantes révélations à la barre. Ils ont déclaré qu’ils déboursaient chacun 4 à 5 millions de francs CFA pour l’établissement du passeport. Ils ont révélé à la Cour le nom de l’intermédiaire qui les a aidés dans les démarches. Cet intermédiaire en question est actuellement en cavale et est activement recherché par la police. Après les dépositions du Chef quartier d’Avotrou et des six Camerounais, le procès a été reporté au 28 février 2022. Quant à l’ex-directeur de l’émigration et de l’immigration Florent Edgard Agbo, il n’a pas comparu. Il faut signaler que 20 personnes sont en détention provisoire dans cette affaire. Elles sont poursuivies pour « Abus de fonction, faux et usage de faux».

