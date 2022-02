Le président nigérian Muhammadu Buhari s’est récemment exprimé sur les crimes rituels qui ont lieu dans le pays. Le chef de l’Etat nigérian a fait part de son indignation concernant la situation, tout en appelant à des sanctions sévères contre leurs auteurs. Le locataire d’Aso Rock a fait une déclaration dans laquelle il a condamné les actes de violence ignobles commis par ces derniers.

Nul « n’a le droit de se faire justice soit-même »

Muhammadu Buhari a aussi appelé à des mesures punitives strictes contre les personnes responsables d’attaques contre les commissariats et contre des forces de l’ordre dans le pays. Le numéro un nigérian a par la suite ajouté que les meurtres commis notamment pour motifs rituels ou haine tribale ne vont pas de pair avec les principes de cultures et de religions au Nigéria. Par ailleurs, Muhammadu Buhari a indiqué que nul « n’a le droit de se faire justice soit-même ».

2 agents de sécurité avaient été tués en janvier

Le président n’a cependant pas manqué d’appeler la communauté, les chefs religieux, les autorités locales, les gouvernements des Etats et les forces de l’ordre à prendre les mesures légales qu’il faut afin que les incidents de ce genre n’aient plus lieu. Notons que ces propos du chef de l’Etat nigérian interviennent dans un contexte où l’insécurité sévit dans le pays. Pour rappel, en janvier 2022, deux agents de sécurité avaient été tués et trois chinois kidnappés, toujours au Nigéria. Les auteurs de l’enlèvement avaient également demandé des rançons aux familles des victimes. L’année dernière, c’était 27 étdiants qui avaient été kidnappés par des bandits avaient ensuite libérés.

