Au Sénégal, la rencontre prévue ce jour entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants est reportée pour le vendredi 25 février prochain. L’annonce a été faite par le ministre de la Fonction publique par le canal d’un communiqué. Le report est justifié par des « raisons de calendrier ».

«Le ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public informe que, pour des raisons de calendrier, la rencontre entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants du G7, est reportée au vendredi 25 février 2022. Les lettres d’invitation y afférentes seront adressées aux acteurs impliqués dans les mêmes formes qu’habituellement», peut-on lire dans le communiqué rendu public à cet effet. La rencontre avait été décidée pour poursuivre les différentes négociations entamées entre les partenaires sociaux et le gouvernement sénégalais.

Des recommandations à l’endroit du gouvernement

Du côté des responsables syndicaux, beaucoup de recommandations ont été recueillies auprès des travailleurs à la base. « Parmi ces recommandations, la base a posé le débat de la sincérité des chiffres qui ont été avancés par l’Etat. Comme vous le savez, nous avions signé des accords en 2018. Et c’est après que nous nous sommes rendus compte que les chiffres annoncés n’étaient pas les chiffres exacts qui apparaissaient sur les bulletins de salaire », a expliqué El Hadji Youm, secrétaire général adjoint du Syndicat autonome des Enseignants du Moyen Secondaire(SAEMSS).

