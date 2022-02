Au Sénégal, les parents d’élèves ne comptent pas attendre de voir le pire arriver d’abord avant de réagir. Voyant l’avenir de leurs enfants en danger avec la forte probabilité que l’année en cours soit déclarée comme étant une année blanche, les parents sont désormais prêts à se faire entendre.

Après l’échec de la première rencontre entre les syndicats du secteur éducatif et le gouvernement sénégalais, un second échange est prévu pour ce samedi 12 février. Une journée alors décisive pour déterminer qui déposera l’arme afin de sauver l’année en cours ou si elle sera officielle déclarée comme une année blanche. Mais l’option d’une année blanche ne sera pas du tout la bienvenue chez les parents d’élèves et encore moins chez les élèves.

Par ailleurs, ces derniers n’attendent pas le pire pour réagir. Ainsi, à la suite de leurs enfants qui ont montré leur colère contre les grèves, avec une perturbation des cours dans les établissements privés, les parents eux également envisagent descendre dans les rues pour faire entendre leurs positions dans cette situation de crise scolaire devenue très tendue entre syndicats et gouvernement. En effet, ils ont répondu à l’appel de l’Union national des parents d’élèves et d’étudiants (Unapes) pour une mobilisation qui commencera se samedi partir de 15 heures. Avec cette descente, ils attendent du gouvernement des décisions pouvant mettre fin à la crise scolaire qui durent maintenant depuis plus de trois mois

Applis LNT : Android - Iphone