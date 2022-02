La police américaine avait demandé un mandat d’arrêt contre Cristiano Ronaldo pour agression sex*elle à Las Vegas, selon la presse, mais le procureur de la ville a refusé de poursuivre le footballeur. Kathryn Mayorga, une ancienne mannequin, affirmé que le footballeur l’a violée dans un hôtel de la ville en 2009. Ronaldo a fermement nié cette allégation. Mme Mayorga, 37 ans, poursuit Ronaldo pour 76 millions de dollars de dommages et intérêts.

Au tribunal, ses avocats ont révélé que la police de Las Vegas pensait avoir des motifs pour poursuivre l’attaquant de Manchester United. Mais les avocats représentant Ronaldo et chargés de l’affaire civile ont avertie la victime présumée que si elle continuait à parler à la police, ils ne poursuivraient pas le règlement et l’accuseraient publiquement d’extorsion. L’avocat de Mayorqa, Leslie Mark Stovall, a déclaré au tribunal de district américain en septembre de l’année dernière que les avocats de Ronaldo avaient fait leurs devoirs sur Mayorga et savaient qu’elle était « vulnérable face à un individu très puissant et qu’elle avait peur de la publicité ».

« Nous allons publiquement vous accuser d’extorsion »

Stovall a cité des e-mails entre les avocats de Ronaldo qui ont été exposés par le site Web de dénonciation Football Leaks. « Si vous continuez à parler à Metro, nous n’allons pas continuer le règlement et nous allons publiquement vous accuser d’extorsion, que vous avez eu des relations sexuelles consensuelles et que vous essayez maintenant d’extorquer de l’argent à cette personne célèbre et bien connue », auraient écrit les avocats du quintuple ballon d’or. « Et elle était terrifiée par cela. Et cela a continué à être répété et répété et répété tout au long de leur correspondance. Il y avait une menace », a déclaré l’avocat de la plaignante.

L’année dernière, les avocats de Ronaldo ont cependant critiqué l’avocat de Mayorga, affirmant qu’il avait obtenu des documents volés d’un pirate informatique. Ils ont écrit dans des documents judiciaires en juin que les avocats du cabinet Stovall & Associates avaient acquis des documents étiquetés « communications avocat-client » via Football Leaks. Stovall a déclaré que Mayorga « s’était conformée » et avait cessé de parler avec la police, bien qu’elle ait coopéré à une enquête ultérieure. « Vous pouvez consulter le rapport d’enquête de Metro et vous verrez qu’elle a cessé de leur parler très tôt. Pourquoi ? » a interrogé le conseil.

Ronaldo nie farouchement

« Parce qu’elle a été menacée d’exposition publique et d’humiliation par les avocats de l’accusé. Et c’est documenté dans ces e-mails », a-t-il répondu. En fin de compte, insiste Stovall, les avocats de Ronaldo ont réussi leur stratégie, réussissant à retarder les poursuites. L’attaquant superstar a farouchement nié avoir vi*lé Mayorga au Palms Hotel and Casino le 12 juin 2009 et maintient qu’il a eu des relations sex*elles consensuelles avec elle.

Ronaldo avait tenté d’étouffer l’affaire en lui versant 375 000 $ en 2010 en échange de l’abandon des poursuites pénales contre lui. Malgré l’abandon de l’enquête policière, l’affaire civile est toujours en cours. L’équipe juridique de Ronaldo a toujours affirmé que la police avait enquêté sur le viol présumé à deux reprises en 2009 et 2018, et a conclu qu’il n’y avait aucun cas à répondre.

