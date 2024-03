Cristiano Ronaldo vs Messi : le brésilien Ronaldo fait son choix

Dans l’éternel débat pour déterminer qui de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi mérite le titre de meilleur joueur de sa génération, Ronaldo Luís Nazário de Lima, mieux connu sous le nom de Ronaldo, offre un point de vue privilégié. Considéré comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps et ayant remporté le Ballon d’Or à deux reprises, le Brésilien a récemment exprimé son opinion dans un entretien exclusif avec Mail Sport, privilégiant l’Argentin sur le Portugais.

La préférence de Ronaldo pour Messi n’est pas nouvelle. Il avait déjà loué les performances exceptionnelles de Messi lors de la Coupe du Monde 2022, qui ont conduit l’Argentine à la victoire. Selon lui, les exploits de Messi rappelaient ceux de légendes telles que Pelé et Maradona. Ces éloges ont précédé l’attribution à Messi de son huitième Ballon d’Or, le positionnant devant des concurrents de taille tels qu’Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Au-delà de ce duel emblématique, Ronaldo a également partagé son enthousiasme pour l’avenir de Mbappé et Haaland, qu’il considère comme les meilleurs attaquants actuels. L’ex-attaquant brésilien a spécifiquement mentionné l’admiration de Florentino Pérez, président du Real Madrid, pour ces deux talents, suggérant une possible collaboration au sein du club espagnol.

Selon Ronaldo, l’arrivée de Mbappé à Madrid, attendue à la fin de la saison en tant qu’agent libre, ainsi qu’un potentiel transfert de Haaland, pourrait marquer le début d’une nouvelle ère Galacticos au Real Madrid. L’excitation est palpable à l’idée de voir Mbappé revêtir le maillot madrilène, une perspective que Ronaldo juge prometteuse pour l’avenir de la jeune star française. Il envisage même que ce changement de club puisse être déterminant pour que Mbappé remporte le Ballon d’Or.

Quant à Haaland, malgré son actuel contentement à Manchester City, l’idée d’une union avec Mbappé sous le maillot du Real Madrid suscite des spéculations et de l’anticipation. Ronaldo conclut en évoquant les défis et les opportunités que représenterait pour Carlo Ancelotti la gestion d’une équipe regroupant de tels talents. Pour lui, aligner de bons joueurs est toujours plus aisé que de faire jouer ensemble des éléments moins talentueux. L’association potentielle de Mbappé, Haaland, et peut-être d’autres, sous les couleurs du Real Madrid promet des moments de football exceptionnels, selon les prédictions du Brésilien.