La Corée du Nord fait la une des journaux pour une affaire de cryptomonnaies. En effet, le pays de Kim Jong-Un est accusé d’avoir volé au moins 50 millions de dollars de cryptomonnaies entre fin 2020 et mi-2021. Ces chiffres ont été avancés dans un rapport présenté le vendredi 04 février 2022, au comité de sanctions du conseil de sécurité des Nations Unies. C’est la société d’étude des transactions dans le monde des cryptomonnaies, Chainalysis, qui a fait les estimations dans le document.

400 millions de dollars pourraient avoir été dérobés

Selon ce dernier, le bilan des cryptomonnaies volées par la Corée du Nord pourrait s’avérer bien plus important. Ainsi, 400 millions de dollars pourraient avoir été dérobés sur toute l’année 2021. Le rapport continue en donnant la finalité des cryptomonnaies volées, estimant qu’elles servent à financer le programme nucléaire et les missiles balistiques de Pyongyang. Notons que ce n’est pas la première fois que la Corée du Nord est citée dans des affaires de cyberattaques. En effet, le pays est soupçonné d’avoir notamment volé, en 2016, 81 millions de dollars à la Banque centrale du Bangladesh. Par ailleurs, dans un rapport annuel de l’année dernière, les USA avaient estimé que Pyongyang avait « probablement l’expertise pour provoquer des perturbations temporaires et limitées sur certains réseaux d’infrastructures critiques ». aux Etats-Unis.

Pour rappel, les informations publiées dans ce rapport interviennent dans un contexte où des voleurs de cryptomonnaies ont été récemment arrêtés par la justice américaine. Hier mardi 08 février 2022, les autorités américaines avaient annoncé la saisie de plus de 94 000 bitcoins volés. Aussi, les auteurs du vol, Ilya Lichtenstein et son épouse Heather Morgan ont été arrêtés. « Ces arrestations et cette saisie financière, la plus importante jamais réalisée par le ministère, montrent que les cryptomonnaies ne sont pas un refuge pour les criminels » a déclaré la ministre américaine adjointe de la justice, Lisa Monaco.

Applis LNT : Android - Iphone