Une grosse perte pour la musique béninoise. Vivi l’internationale est décédée dans la nuit du mardi 15 février au mercredi 16 février 2022 à l’âge de 75 ans. Touché par le décès de l’icône de la musique béninoise, le Président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, dans une publication sur sa page Facebook ce mardi 16 février 2022, a présenté ses « profondes condoléances aux familles biologique et professionnelle de l’illustre disparue ». Il n’a pas manqué de saluer la mémoire de l’artiste disparue à travers ses différentes œuvres.

Pour la deuxième personnalité de l’Etat béninois, Victorine Agbato alias «Vivi l’internationale» «est une icône exceptionnelle de la musique béninoise et une ambassadrice de la paix pour notre pays». L’artiste disparue est très populaire au Bénin et est connue par la population béninoise pour ses chansons de paix et d’amour qu’elle a chanté pendant la période électorale dans les années 1990 et aussi son titre phare intitulé «Ndokolidji» qu’elle a composé et chanté à la Conférence Nationale des Forces vives de la Nation de février 1990 en invitant les acteurs politiques à éviter que le Bénin ne bascule dans la guerre. C’est pour cela que le Président du Parlement béninois a déclaré que «ses œuvres ont contribué éminemment à la culture de la paix au Bénin depuis l’historique conférence des forces vives de la Nation». «Puisse le Père céleste faire une place de choix à la légende béninoise dans sa demeure» a affirmé le Président Louis Vlavonou.

