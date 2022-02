Le président de l’Ong Gerddes-Afrique suit comme tout le monde, la résurgence des coups d’Etat en Afrique. Mais l’analyse qu’il en fait est tout autre. L’homme révèle qu’il y a une quinzaine d’années, des occidentaux » s’interrogeaient déjà sur la nécessaire recolonisation de l’Afrique ». Pour lui, les africains ont peut-être trop rapidement demandé aux militaires de ne pas trop s’attarder au pouvoir et de remettre le pouvoir à des régimes civils. Ce qui est une bonne chose, concède-t-il. Mais les africains n’ont pas suffisamment approfondi les réflexions, par rapport à ce que les occidentaux avaient dit, il y a une quinzaine d’années.

« Pourquoi l’occident est si prompt à aider les Etats à combattre le djihadisme mais jamais à le vaincre » ?

Les coups d’Etat en Afrique ont toujours été liés à la mal gouvernance, au recul démocratique et aussi au problème djihadiste, mais nous n’avons pas approfondi le questionnement, réitère Me Alao dans un entretien accordé à la webtv Reporter Bénin Monde. « Si nous nous souvenons qu’il y a 10 ans, 15 ans, les gens nous avaient interpellé sur le retour au colonialisme en Afrique, ce qu’ils ont appelé à l’époque la recolonisation de l’Afrique,… c’est depuis lors que le djihadisme a fait son apparition avec beaucoup de contagion dans la plupart de nos pays. C’est aussi depuis lors que la gouvernance a commencé à reculer. Que les gens sont devenus des dictateurs, plus autoritaires, mais est-ce nous avons vraiment fait le lien » s’interroge encore le président de Gerdess-Afrique. Il se demande également si les africains se sont interrogés sur le comportement de l’Occident, qui est prompt à tolérer la mal gouvernance des dirigeants africains et s’en accommode. « Pourquoi l’occident est si prompt à aider les Etats à combattre le djihadisme mais jamais à le vaincre » ?.

Et si par hasard nos militaires qui ont marre de la manière de combattre le djihadisme, sans jamais de moyens suffisants, ne se posaient pas la question de savoir si on les privait exprès de moyens et des vrais moyens pour combattre le terrorisme, poursuit-il dans sa série de questionnement. Pour lui, quand on voit la manière dont certains dirigeants africains se tournent vers d’autres tuteurs, vers d’autres protecteurs pour combattre le djihadisme, on devrait se poser la question : est-ce qu’il y a pas un plan pour soumettre nos pays ?.

Mettre en place des structures d’études stratégiques

Il dit ne rien affirmer concernant ce possible « plan machiavélique », mais « ce n’est pas mauvais de s’interroger en profondeur » selon lui. L’avocat pense donc que les pays africains devraient disposer de structures d’études stratégiques. Il conseille même aux Etats du continent d’avoir ces structures d’études stratégiques parce que en « se posant des questions, ceux qui ont de plans machiavéliques vont affiner leurs plans ou reculer »,.

