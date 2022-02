Du nouveau dans une enquête visant l’ancien président américain Donald Trump. En effet, deux procureurs de New York ont donné leur démission dans cette affaire, hier mercredi 23 février 2022. Selon les informations du quotidien américain New York Times, il s’agit de Mark Pomerantz et de Carey Dunne.

Deux enquêtes différentes

D’après le média, les deux procureurs « ont remis leur démission après que le nouveau procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, leur a fait part de ses doutes quant à la possibilité d’engager des poursuites contre M. Trump ». Néanmoins, ces démissions ne signifient pas que l’enquête est suspendue. Dans un message adressé à un média français, le bureau du procureur Alvin Bragg a indiqué que celle-ci continue. Notons que cette enquête est différente d’une autre menée par la procureure générale de l’Etat de New-York, Letitia James. Cette dernière est un dossier civil concernant une affaire de fraude impliquant le groupe familial de l’ex-président, la Trump Organization. Dans ce cadre, Donald Trump et deux de ses enfants Donald Trump Jr. et Ivanka Trump sont contraints de témoigner sous serment.

Donald Trump pourrait être traduit en justice

Cette affaire, par contre, est un dossier pénal portant sur plusieurs soupçons d’évaluations frauduleuses d’actifs concernant toujours la Trump Organization. Pour rappel, les démissions données par les deux juges new-yorkais interviennent après qu’Amit Mehta, juge de Washington, a indiqué le vendredi 18 février 2022 que Donald Trump pourrait être traduit en justice pour l’invasion du capitole, qui a eu lieu le 06 janvier 2021. Il avait estimé que le prédécesseur de Joe Biden ne disposait pas d’immunité présidentielle dans cette affaire.

