Banni des principales plateformes des réseaux sociaux à l’issue de l’insurrection du capitole le 06 janvier 2021, l’ancien président américain Donald Trump s’est engagé dans la création de son propre réseau social. D’après Reuters, environ 500 bêta-testeurs ont commencé à utiliser une première version de la plateforme sociale de l’ancien président, « Truth Social ». Le test de Truth Social intervient un an après que Trump a été banni de Facebook, Twitter et de YouTube.

La nouvelle entreprise de médias et de technologie, Trump Media & Technology Group (TMTG), du 45e président américain, s’est engagée à offrir une « expérience engageante et sans censure » sur l’application, qui, selon le directeur général Devin Nunes, sera lancée d’ici fin mars. Liz Willis, correspondante et vice-présidente des opérations chez Right Side Broadcasting Network, a confié à Reuters qu’elle avait reçu un e-mail mardi indiquant que « T Media Tech LLC vous a invité à tester Truth Social ». Willis a pu télécharger l’application sur son iPhone via le site de test bêta TestFlight.

« Truth Social va permettre à mon public de me voir »

Les utilisateurs publient sur cette version de Truth Social depuis 24 heures, a déclaré Willis mercredi matin. Wayne Dupree, fondateur de WayneDupree.com et animateur d’un podcast conservateur, fait également partie des bêta-testeurs de l’application. « Je peux voir ma participation à Truth Social dépasser Twitter parce qu’il semble que je ne sois pas supprimé comme je l’ai été sur Twitter, depuis 2016 », a déclaré Dupree, qui a ajouté qu’il n’y avait actuellement aucun bouton d’édition. « Je veux partager les chroniques de mon père célibataire. Je veux que mes abonnés voient que je suis plus que de la politique et je pense que Truth Social va permettre à mon public de me voir, contrairement à Twitter », a-t-il confié.

Publier et de partager une vérité

Mercredi soir, le compte de Trump sur Truth Social comptait 317 abonnés, selon une capture d’écran. Avant que Twitter ne l’interdise, Trump comptait 88 millions d’abonnés. Truth Social permet aux utilisateurs de publier et de partager une « vérité » de la même manière qu’ils le feraient avec un tweet. Il n’y a pas de publicité, selon Willis et une deuxième source familière avec TMTG. Les utilisateurs choisissent qui ils suivent et le flux est un mélange de publications individuelles et d’un flux d’actualités de type RSS. Ils seront alertés si quelqu’un les mentionne ou commence à les suivre.

Applis LNT : Android - Iphone