L’affaire qui oppose Ousmane Sonko à la jeune masseuse Adji Sarr continue d’occuper l’actualité. Selon les informations rapportées par les médias sénégalais, le leader du Pastef a une fois encore été débouté par la Justice. En effet, la demande de mainlevée de contrôle judiciaire introduite par ses avocats a une fois encore été rejetée. On retient que, la demande adressée au nouveau doyen des juges est bloquée selon Les Échos, au niveau du parquet.

L’opposant sénégalais n’est toujours pas autorisé à quitter le territoire national à cause de la confiscation de son passeport dans le cadre de cette affaire depuis plusieurs mois. Ce nouveau rejet de la demande des avocats de l’opposant sénégalais intervient à quelques mois de la tenue des élections législatives. Le leader du Pastef ne pourra donc pas aller à la rencontre de ses militants et sympathisants de la diaspora.

« Viols et menace de mort »

Rappelons que, l’affaire qui fait grand bruit depuis plusieurs mois, oppose l’homme politique sénégalais à la jeune masseuse du salon de massage « Sweet Beauty ». Ousmane Sonko a été inculpé pour viols et menace de mort sur Adji Sarr. Pour l’heure, le magistrat instructeur n’a pas encore fourni un acte d’instruction et le principal mis en cause n’a pas encore été écouté sur le fond du dossier.

