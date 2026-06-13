Équipe de France : Mbappé contesté au poste d’avant-centre par 61 % des supporters

Une majorité d’amateurs de football français rejette le positionnement de Kylian Mbappé en pointe de l’attaque des Bleus, selon un sondage Odexa publié le 13 juin 2026, à quelques jours du premier match de l’équipe de France contre le Sénégal lors de la Coupe du monde 2026.

61 % des amateurs de football contre Mbappé en numéro 9

Selon ce sondage, 61 % des amateurs de football estiment que le capitaine des Bleus ne doit pas occuper le poste d’avant-centre lors du Mondial. Une position qui cristallise les tensions depuis plusieurs semaines, aussi bien au sein du public qu’en coulisses. Le débat autour du positionnement de Mbappé dépasse les frontières françaises. Au Real Madrid, l’attaquant de 25 ans a terminé la saison avec 42 buts et 6 passes décisives en 43 matchs, mais a été critiqué pour une attitude jugée trop individualiste et des difficultés dans le système collectif du club madrilène.

En équipe de France, la problématique est différente mais tout aussi structurelle : aligné en pointe lors des matchs de préparation face à la Côte d’Ivoire et l’Irlande du Nord, Mbappé a peiné à peser offensivement, son habitude de décrocher dans le jeu perturbant l’équilibre de l’animation. Selon des révélations de Walid Acherchour sur RMC Sport, il existerait un désaccord entre le joueur et le sélectionneur Didier Deschamps sur ce sujet. La cohabitation avec Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en exercice qui excelle en faux numéro 9, alimente directement ce questionnement tactique.

Les Bleus attendus vainqueurs, mais sans marge d’erreur

Malgré ces interrogations sur la composition, le public tricolore aborde le Mondial avec une confiance notable. Toujours selon le sondage Odexa, 50 % des Français et 66 % des amateurs de football déclarent que les matchs de préparation les ont rendus plus optimistes sur le parcours des Bleus.

L’optimisme se traduit aussi dans les pronostics pour le match d’ouverture : 77 % des amateurs de football anticipent une victoire française face au Sénégal, 13 % un match nul, et 9 % seulement une victoire sénégalaise. Le sondage pointe également des préférences dans la composition : Digne plutôt que Théo Hernandez à gauche de la défense, et Kanté de préférence à Tchouaméni au milieu.

La France affronte le Sénégal le mardi 16 juin 2026 à 21h00 (heure française) au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey. Deschamps devra trancher sur le poste de Mbappé avant la publication de la feuille de match officielle.