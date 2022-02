Le président sénégalais a eu un échange téléphonique avec le chef de la transition malienne. Comme on peut l’imaginer, l’épineuse question de la durée de la transition était au cœur des discussions qui ont eu lieu entre Macky Sall et Assimi Goïta. L’entretien téléphonique a eu lieu dans la soirée de ce lundi 14 février selon les informations rapportées par les médias. A en croire les précisions apportées par le média Rewmi, les deux dirigeants ont échangé dans une ambiance très chaleureuse et fraternelle.

Une transition de 5 ans

On retient que l’homme fort de Dakar s’est fait défenseur du peuple malien auprès de ses pairs de la Cédéao. Selon d’autres sources proches du président sénégalais, cet échange est le signe que les responsables de la transition au Mali sont toujours ouverts pour la recherche d’une solution à la crise. Notons que les autorités maliennes ont opté pour une transition qui va durer cinq ans.

Sanctions prononcées le 9 janvier

Cette proposition qui a été annoncée à la télévision publique par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop a été rejetée par les dirigeants ouest-africains réunis en sommet extraordinaire sur le Mali le 9 janvier à Accra, au Ghana. Ceux-ci qui exigent la tenue des élections dans les plus brefs délais ont prononcé des sanctions à l’encontre de ce pays.

