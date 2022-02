Vous vous êtes déjà retrouvés un jour dans une situation où vous devez uploader un fichier multimédia qu’il soit audio ou vidéo, mais vous êtes coincés parce que vous n’avez pas le bon format de fichier ? Ou encore que le fichier vidéo que vous devez envoyer à quelqu’un est trop lourd ? Lorsqu’on se retrouve dans ces cas, il faut impérativement trouver un logiciel pour convertir au bon format ou de compresser la vidéo pour avoir un fichier de plus petites tailles sans que la qualité d’images ne soit altérée.

Si on peut dire sans risque de se tromper que de nombreuses solutions logicielles existent à ce jour, trouver une application facile à prendre en main et qui regorge d’une multitude de fonctionnalités peut être un parcours de combattant. Wondershare, une société leader dans l’édition de logiciels spécialisés à d’ailleurs mis au point l’application dénommée Wondershare UniConverter qui est un puissant outil qu’un débutant peut utiliser lorsqu’il a besoin d’un convertisseur vidéo. Simple et efficace, ce logiciel intègre un nombre de fonctionnalités très utiles que nous évoquerons plus amplement dans les lignes qui vont suivre.

Wondershare UniConverter est un puissant outil de lecture, de conversion et de compression vidéo qui propose une interface conviviale et très facile à utiliser. Il peut être utilisé pour réaliser des tutos vidéos, mais aussi comme logiciel de gravure. Si c’est la fonction lecteur vidéo qui vous intéresse, ce puissant outil permet de lire jusqu’à mille formats différents. Si par contre vous recherchez un outil pour convertir vos vidéos dans les formats les plus utilisés de nos jours, Wondershare UniConverter est votre meilleur compagnon pour réaliser cette tâche. Un très grand nombre de formats sont pris en compte par le logiciel de conversion vidéo de Wondershare. Parmi eux, on peut citer les formats DivX, Xvid, AVI, MP4, MOV, HEVC, WMV, etc. Il est utile lorsque vous souhaitez convertir une vidéo dans les formats actuels comme HEVC par exemple ou que vous ne connaissez pas le type de format que vous recherchez, mais que vous avez le nom du terminal qui doit le lire.

Pour réaliser un tutoriel vidéo pour vos collègues ou amis, Wondershare UniConverter peut être très utile. Grâce à sa fonctionnalité qui permet d’enregistrer l’écran de votre ordinateur qui peut être associé l’enregistrement d’images à partir de la webcam ou un simple audio avec le micro, la réalisation de tutoriel devient un jeu d’enfant avec ce puissant outil. Une fois finies, les créations peuvent être exportées très facilement sur un DVD et des menus peuvent être ajoutés.

En plus des fonctionnalités citées plus tôt, Wondershare UniConverter peut être utilisé comme graveur DVD et Blu-ray ou encore pour monter ou pour compresser des vidéos pour qu’elle n’utilise pas un espace important sur le disque dur. Concernant le montage de vidéos, les outils intégrés dans UniConverter permettent par exemple d’augmenter le son, d’ajouter des effets ou un filigrane, de recadrer et réorienter les images. Un moyen très facile pour n’importe quel débutant qui veut modifier très aisément des vidéos pour un usage personnel ou en entreprise.

Le principal avantage d’utiliser un logiciel comme UniConverter est qu’il est facile à utiliser avec sa barre de menus qui est à gauche de l’interface du logiciel. L’application offre l’avantage d’aller à l’essentiel et d’exécuter les tâches de conversion de vidéos très vite grâce aux formats personnalisables et préréglés dans l’application. UniConverter contient également en son sein un module de qui permet d’extraire et de télécharger des vidéos depuis Facebook ou YouTube (si les droits l’autorisent). Pour la gravure sur DVD ou Blu-ray, une dizaine de modèles gratuits est disponible et peut être exploité pour aller très vite. Le processus de gravure qui prend en compte un nombre important de formats de vidéo aussi bien en entrée, comme en sortie est rapide. Au regard de tout ce qui précède, on peut dire que Wondershare UniConverter est un logiciel puissant et efficace pour lire et traiter des vidéos. Il faut préciser que Wondershare UniConverter n’est pas le seul logiciel édité par Wondershare, il existe d’autres logiciels spécialisés comme Filmora, PDFelement, Recoverit, EdrawMax qui permettent de réaliser des tâches spécifiques.

