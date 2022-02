Avoir un corps de rêve passe par une épilation parfaite. Lorsqu’elle est réalisée avec une simple lame ou avec un rasoir, les poils commencent à repousser juste quelques jours ou quelques semaines après. Pour éviter cela, certaines femmes préfèrent passer par une épilation électrique par électrolyse qui leur garantit un résultat définitif et satisfaisant. Pour être sûr de ne pas se faire avoir et être rassuré de l’avoir fait dans les meilleures conditions qui soient, il vaut mieux se tourner vers les professionnels du domaine comme cshp qui ont le matériel et les infrastructures adaptées pour le faire. Le traitement d’épilation électrique se fait sur plusieurs séances dont la durée minimum est évaluée à 15 minutes.

L’épilation électrique par électrolyse offre l’avantage de ne pas ressentir de douleurs pendant les séances au cours desquelles les cellules qui favorisent la pousse de poil sont détruites complètement et de façon permanente. Il n’est donc pas nécessaire qu’une anesthésie soit faite tout au long des séances du traitement. L’épilation électrique s’attaque à tous les types de poils qu’ils soient clairs (roux, blonds ou blancs) ou fins surtout ceux résistants à l’épilation laser et les retire définitivement quel que soit le type de peau que vous avez. L’épilation électrique est uniquement recommandée pour compléter un traitement d’épilation laser pour certaines grandes zones ou aux petites zones (aréoles mammaires, aisselles, visage, etc.).

Pour la réaliser, il faut se rendre disponible pour plusieurs séances. Le nombre de séances qui dépend de la zone à épiler est défini pendant la consultation pré-traitement qui est obligatoire avant le démarrage des séances. La méthode de l’épilation électrique qui comme nous l’avons dit plus tôt garantit un résultat définitif est l’une des techniques les plus anciennes et est de loin la plus efficace. Avec la technique du poil par poil, la surface est protégée en ce sens que la méthode favorise une circulation de l’énergie ciblée. Ainsi, les tissus environnants ne sont pas touchés.

