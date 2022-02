L’actrice Whoopi Goldberg s’est excusée d’avoir déclaré que l’Holocauste n’était pas une question de race, des commentaires qui ont provoqué de l’indignation. Elle a fait les premiers commentaires sur l’émission « The View » d’ABC lundi matin. Goldberg a déclaré qu’elle était surprise que la nudité dans « Maus », et non l’Holocauste lui-même, soit ce qui semblait préoccuper le conseil scolaire.

Alors que la co-animatrice Joy Behar a répondu que les problèmes de nudité étaient probablement un alibi « pour vous détourner du fait qu’ils n’aiment pas l’histoire qui fait mal paraître les Blancs ». « Eh bien, ce sont des Blancs qui le font aux Blancs, alors vous allez tous vous battre entre vous », a déclaré Goldberg, faisant référence à l’Holocauste. Ses excuses sont venues dans un tweet quelques heures plus tard.

« J’aurais dû dire qu’il s’agit des deux »

« Dans l’émission d’aujourd’hui, j’ai dit que l’Holocauste ‘’n’est pas une question de race, mais de l’inhumanité de l’homme envers l’homme’’. J’aurais dû dire qu’il s’agit des deux. Comme l’a partagé Jonathan Greenblatt de l’Anti-Defamation League. ‘’L’Holocauste concernait l’anéantissement systématique par les nazis du peuple juif – qu’ils considéraient comme une race inférieure« . Je me suis trompé », a déclaré Goldberg.

« Je suis désolée pour la peine que j’ai pu causer »

« Le peuple juif du monde entier a toujours eu mon soutien et cela ne changera jamais. Je suis désolé pour le mal que j’ai causé. Écrit avec mes excuses les plus sincères, Whoopi Goldberg », a-t-elle écrit. Les animateurs de « The View » discutaient de l’interdiction par un conseil scolaire du Tennessee de « Maus », un roman graphique qui dépeint les horreurs de l’Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale. Le conseil a cité la nudité et le blasphème comme raisons pour interdire le livre, qui a remporté plusieurs prix littéraires, dont un prix Pulitzer.

« Je suis désolée pour la peine que j’ai pu causer », a déclaré Goldberg. Alors que de nombreux Juifs sont aujourd’hui considérés comme blancs en raison de leur couleur de peau, la question de savoir s’ils doivent être caractérisés de cette manière reste un sujet de débat étant donné que les Juifs du monde entier continuent de faire face à un antisémisme flagrant. Dans l’Allemagne nazie, le peuple juif était considéré comme une « race », les nazis attribuaient de nombreux stéréotypes négatifs sur les Juifs.