Grâce au phénomène de l’immigration, la population canadienne a connu une réelle augmentation. Ce pays de l’Amérique du Nord se positionne ainsi comme celui qui a une croissance démographique la plus élevée au sein de G7. L’information a en effet été rapportée ce mercredi 9 février par l’institut national de la statistique. On retient que plus de 75% des habitants du Canada sont de nouveaux arrivants.

Comparé à l’année 2016, le Canada recense 1,8 million d’habitants supplémentaires. Ces habitants sont répartis en deux grandes catégories telles que les immigrants temporaires et permanents. «Une chose n’a pas changé depuis cinq ans: le Canada demeure le pays ayant la croissance la plus rapide du G7», a martelé le communiqué de l’institut national de la statistique. Le taux de croissance de la population canadienne est évalué à 5,2% depuis 2016.

Le même rang que l’Inde

Il dépasse ainsi celui de la France, l’Allemagne, les États-Unis, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Parmi les pays du G20, le classement du Canada vient après le Mexique et l’Australie. Il dispute la septième place avec l’Inde dans ce classement des pays avec une forte croissance démographique. Les études montrent qu’à cause de la pandémie du Covid-19, une légère baisse a été enregistrée au cours de l’année de 2021. Mais la courbe est remontée depuis avril 2021.

Applis LNT : Android - Iphone