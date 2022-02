Un proche collaborateur de l’actuel patron de la Maison-Blanche a déposé sa démission ce lundi 7 février. Il s’agit d’Eric Lander, directeur du bureau pour les politiques scientifiques et technologiques. Selon les informations qui sont rapportées sur cette situation, ce haut conseiller du président démocrate est accusé de harcèlement sur le lieu de travail. Dans la lettre de démission déposée par ce dernier, il fait savoir qu’il regrette l’acte qu’il a posé.

« J’ai cherché à me pousser moi-même… »

«Je suis anéanti d’avoir fait souffrir d’anciens et actuels collègues par la façon dont je leur ai parlé», a laissé lire ce collaborateur du président américain dans sa lettre de démission. «J’ai cherché à me pousser moi-même et à pousser mes collègues à atteindre nos objectifs communs, parfois en remettant en question et en critiquant», a poursuivi haut le conseiller scientifique de la Maison Blanche.

« Je vous virerai sur le champ… »

Ce n’est pas la première fois qu’un collaborateur de Joe Biden quitte la Maison-Blanche suite à des accusations de harcèlement. Le président démocrate avait déjà annoncé qu’il n’aurait aucune pitié pour celles et ceux qui traitent avec mépris leurs collaborateurs au sein de l’administration américaine. «Je ne plaisante pas quand je dis ceci: si vous travaillez avec moi et que je vous entends traiter un collègue avec un manque de respect, ou être méprisant, je vous virerai sur-le-champ», avait-il lancé il y a quelques mois quand il prenait le pouvoir.

