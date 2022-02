Deux grandes organisations de lutte contre la violence faite aux animaux sur le dos de Kurt Zouma après la diffusion de la vidéo le montrant entrain de frapper à coup de pied un chat qui lui appartient. La fondation Brigitte Bardot (FBB) déposera une plainte officielle contre le footballeur Kurt Zouma pour maltraitance sur animal, ainsi que la fondation 30 millions d’amis en œuvre pour sa suspension.

Les excuses de vive voix du l’ancien joueur de Chelsea rendues à la presse n’ont apparemment pas suffi pour faire oublier son acte de violence « extrême » sur son chat. « Je veux aussi dire à quel point je suis désolé pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo. Je tiens à assurer à tous que nos deux chats vont parfaitement bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés et chéris par toute notre famille, et ce comportement était un incident isolé qui ne se reproduira plus », a-t-il déclaré.

Mais la fondation Brigitte Bardot compte toujours poursuivre le joueur d’après les déclarations de la porte-parole de la fondation, Christophe Marie et surtout à cause de sa représentation. « La fondation veut porter plainte ou se porter partie civile pour actes de maltraitance. (…), a transmis les éléments à [son] avocat. Dès lors qu’on a une figure médiatique, elle se doit d’être exemplaire. Nous déplorons une surenchère de la mise en scène de la maltraitance sur les réseaux, à partir du moment où l’on montre que c’est marrant de shooter un chat, cela peut en entrainer d’autres ».

Et même si le club de football West Ham United a déjà réagi dans un communiqué envoyé en condamnant les actes de son joueur et annoncé des sanctions contre Kurt Zouma, la FBB exige son exclusion de l’équipe. Et en plus la fondation 30 millions d’amis qui demande que le joueur soit suspendu de l’équipe de France et a même contacté, la plus grande association de protection animale outre-Manche, la RSPCA.

Applis LNT : Android - Iphone