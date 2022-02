(TASS) La Cour pénale internationale (CPI) a fixé au 26 septembre le procès d’un chef rebelle centrafricain Mahamat Said Abdel Kani. C’est ce qu’a fait savoir lundi le service de presse de la cour. « La date a été fixée à la suite de la conférence qui a eu lieu le 28 janvier, en tenant compte des souhaits de l’accusation et de la défense, ainsi que du temps nécessaire à la divulgation des preuves et autres documents« , est-il indiqué.

Mahamat Said Abdel Kani, en tant que dirigeants de la coalition antigouvernementale Seleka est soupçonné de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Ces crimes, selon la CPI, ont été commis à l’Office central pour la répression du banditisme dans la capitale centrafricaine, entre le 12 avril 2013 et le 30 août 2013, contre des prisonniers considérés comme des partisans de l’ancien président François Bozizé. Mahamat Said Abdel Kani est accusé de crimes tels que l’emprisonnement ou autre privation grave de liberté physique, les tortures, les persécutions, la maltraitance et les atteintes à la dignité humaine.

