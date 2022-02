Plusieurs semaines se sont écoulées depuis la mort de l’acteur américain Bob Saget. Le célèbre acteur connu pour son rôle de Danny Tanner dans le feuilleton la Fête à la maison, avait été retrouvé sans vie, le 09 janvier 2022, dans une chambre de l’hôtel Ritz-Carlton, dans la ville d’Orlando dans l’Etat de Floride aux USA. Depuis l’annonce de cette tragique nouvelle, confirmée par sa famille, le média américain TMZ avait indiqué que l’homme âgé de 65 ans était mort dans son sommeil.

Il aurait « accidentellement heurté l’arrière de sa tête sur quelque chose »

A ce moment, aucune cause n’avait été déterminée par les autorités dans cette affaire. Cependant, ces dernières se sont récemment prononcées en donnant les causes de la mort de Bob Saget. Dans un communiqué publié hier mercredi 9 février 2022, la famille du défunt acteur a fait savoir que ce dernier est mort d’un traumatisme crânien. « Les autorités ont déterminé que Bob était mort d’un traumatisme crânien » a-t-elle indiqué, tout en ajoutant qu’il aurait « accidentellement heurté l’arrière de sa tête sur quelque chose, il ne s’était pas posé de question et était allé se coucher ». Elle a par ailleurs souligné que la mort de Bob Saget n’est pas due à la consommation d’alcool ou de drogue.

Il était la voix off du narrateur dans la série How I met Your Mother

Pour rappel, Bob Saget n’était pas seulement connu pour son rôle dans le feuilleton La Fête à la maison. Il a joué son propre rôle dans la série Entourage de 2005 à 2010 et était la voix off du narrateur dans la série How I met Your Mother. Il faut dire qu’avant l’annonce de la mort de Bob Saget, l’homme avait publié un message dans la même journée sur Twitter, se réjouissant avec ses fans suite à un de ses spectacles à Jacksonville. « J’ai adoré le spectacle de ce soir au @PV_ConcertHall à Jacksonville. Un public enthousiaste. Merci encore à @RealTimWilkins pour la première partie. Je ne savais pas que j’avais fait un set de 2 heures ce soir. Je suis heureux d’être à nouveau accro à cette merde. Regardez sur BobSaget.com pour mes dates en 2022 » avait-il pour la dernière fois écrit sur le réseau de l’oiseau bleu.

Applis LNT : Android - Iphone