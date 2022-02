Le principal mis en cause du documentaire de Netflix «L’arnaqueur de Tinder» a profité d’une interview qu’il a accordée à Inside Edition pour remettre en cause les différentes accusations qui ont été portées contre lui. Cette interview qui intervient après la sortie du documentaire a été l’occasion pour lui de faire remarquer que ses visites sur la plateforme « Tinder » n’avaient d’autres objectifs que de rencontrer des femmes à cause de son statut de célibataire. « Je ne suis pas ce monstre », a -t-il lancé.

« Je suis le plus grand gentleman du monde »

«J’étais juste un gars célibataire qui voulait rencontrer des filles sur Tinder», a déclaré Simon Leviev au cours de cette sortie médiatique dont l’intégralité n’a pas encore été diffusée. Il se dit être victime d’une histoire totalement montée dans un film qui « se fait passer pour un documentaire». «Je suis le plus grand gentleman du monde», peut-on entendre dans la vidéo dans laquelle il apparait aux côtés de sa petite amie.

Une arnaque de 10 millions de dollars…

Rappelons que le document «L’arnaqueur de Tinder» a refait la genèse de l’affaire dans laquelle l’homme était impliqué. Les faits qui ont défrayé la chronique avaient eu lieu entre 2018 et 2019. Simon Leviev aurait réussi à soutirer à ces différentes femmes un montant évalué à près de 10 millions de dollars grâce. Il avait été mis aux arrêts par Interpol pour usage de faux passeports. Malgré sa condamnation à 15 mois de prison en Israël, il n’a passé que cinq mois derrière les barreaux.

Applis LNT : Android - Iphone