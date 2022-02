La situation qui oppose l’Ukraine à la Russie continue d’occuper l’actualité internationale. Alors que les forces russes avancent vers Kiev et que les combats font rage, les civils sont invités à rallier l’armée pour défendre la patrie. En effet dans ce cadre, selon des informations rapportées par les médias, nombreux sont les sportifs ukrainiens qui ont rejoint l’armée dans le but de mener la guerre contre la Russie. Cette décision des sportifs ukrainiens est vivement saluée par la fédération de boxe.

« Nous sommes si fiers de nos boxeurs »

« Nous sommes si fiers de nos boxeurs, qui sont des champions dans leur sport mais également à la guerre. Nous sommes fiers d’être Ukrainiens », s’est pour sa part réjoui Mykola Kovalchuk, président de la Fédération ukrainienne de boxe. Vasiliy Lomachenko qui a laissé un message sur sa page Facebook a annoncé qu’il a rejoint un bataillon de défense territoriale en Ukraine et d’autres boxeurs dans cette guerre.

Il a quitté la Grèce

Le double champion olympique qui était hors de son pays au début des hostilités est revenu vendredi dernier. Selon des informations rapportées par les médias, il aurait quitté la Grèce et serait passé par Bucarest et a traversé la Roumanie pour atterrir en Ukraine. Sur la publication qu’il a faite sur le réseau social Facebook, on voit le sportif en tenue militaire avec une arme en bandoulière sur son épaule. Notons qu’en plus du président qui est sur le terrain en tenue militaire, plusieurs autres sportifs ukrainiens se sont engagés pour défendre leur pays. Le maire de Kiev qui est un ancien champion poids lourds est également en train de combattre.

Applis LNT : Android - Iphone