Les navires des garde-côtes de la Force Maritime Royale du Maroc qui patrouillent le long des côtes atlantique et méditerranéenne du pays ont secouru 120 migrants irréguliers les 12 et 13 février. La plupart des migrants secourus étaient originaires d’Afrique subsaharienne, dont 21 femmes et deux enfants. Les migrants ont tenté de faire le voyage dans des bateaux pneumatiques mais ont rencontré des difficultés, a rapporté lundi l’agence de presse Maghreb Arab Press.

« Tous les migrants secourus ont reçu les premiers soins à bord des navires de la Force Maritime Royale du Maroc, après quoi ils ont été conduits vers les ports les plus proches au Maroc et remis aux officiers de la Gendarmerie royale« , précise le communiqué. Le Maroc, qui est séparé de l’Europe par l’étroit détroit de Gibraltar, est depuis des années un pays de transit pour les migrants illégaux qui tentent de passer de l’Afrique du Nord et tropicale vers l’UE.

Selon les autorités, les réseaux criminels impliqués dans le trafic de migrants illégaux du royaume vers les pays de l’UE sont devenus plus actifs ces dernières années. L’Espagne reste la principale destination des flux migratoires. Les unités de la Force Maritime sont en état d’alerte pour empêcher les migrants illégaux d’entrer en Europe et leur porter assistance si les fugitifs rencontrent des problèmes en route.

