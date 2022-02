Depuis quelques heures, une société camerounaise défraie la chronique. Liyeplimal, une société fondée sur le modèle des pyramides de ponzi selon ses détracteurs, aurait failli à ses obligations avec des impayés à de nombreuses personnes clientes de l’entreprise. Comme toute société dans le milieu des pyramides de ponzi, la compagnie camerounaise promettait de bons intérêts à ceux qui voulaient bien investir insistent ces sources. C’est une affaire qui rappelle l’affaire ICC Services qui a fait grand bruit autour des années 2010 au Bénin. À un détail près, des personnes affirment avoir été arnaquées même dans la diaspora africaine en occident.

Plusieurs internautes ont témoigné dans le live de l’investisseur Philippe Simo. Des internautes de plusieurs nationalités ont en effet parlé de leurs proches et amis tombés dans le piège. Du Bénin en passant par le Cameroun, la France, le Canada et les USA plusieurs personnes ont semble-t-il été flouées. Aux dernières nouvelles, les numéros des responsables sont éteints.

A la base, un jeune enseignant vacataire devenu millionnaire

Le PDG de l’entreprise, Emile Parfait Simb est un camerounais de 39 ans. Le génie de son système repose sur une cryptomonnaie qu’il a créé et, d’après certains témoignages, qu’il manipulait à sa guise pour défendre son business modèle. Les détails de son mode de fonctionnement sont expliqués dans cet excellent article de nos confrères d’Ecomatin. Résultat de nombreuses personnes se sont faites flouées et crient leur désarroi. Contacté par nos confrères, le principal concerné se défend concernant les retards de paiement : « Nous devons vérifier l’identité de ceux qui font les demandes de retrait pour éviter le phénomène de financement de terrorisme et de blanchiment d’argent. Nous devons nous rassurer que le nom qui a créé le compte liyeplimal est le même nom OM ou MoMo qui retire de l’argent. Cela demande plus de temps et de concentration et lorsqu’on a plus de 58 000 demandes de retrait en un mois, il est normal que cela nous prenne plus de 60 jours pour traiter, d’où ce retard ». Nous avons essayé de joindre le responsable de l’entreprise sans succès.

Les entreprises basées sur les sytèmes de pyramide de ponzi font encore des ravages. Tout part de la volonté des citoyens de gagner beaucoup d’argent en un rien de temps. C’est le véritable moteur de ces entreprises et malheureusement des centaines de personnes tombent dans le piège à chaque fois. Nous reviendrons sur le dossier Liyeplimal dans nos prochaines éditions.

