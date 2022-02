L’Union africaine a décidé de l’ouverture prochaine d’une mission permanente en Chine. Cette ouverture devrait intervenir cette année et devrait permettre de renforcer les liens avec le pays de Xi Jinping qui constitue sans conteste, le plus grand partenaire commercial du continent noir. Cette décision était en réalité une une proposition du Conseil des ministres des des Affaires étrangères des États membres de l’instance africaine.

« Un document sur les résolutions adoptées après la 35e Assemblée ordinaire des chefs d’État et de gouvernement indique que les dirigeants ont adopté la création de la mission dans le cadre des nouveaux bureaux à établir dans le cadre des réformes par l’organisme continental » affirme le site The east african. La représentation chinoise de l’union africaine devrait être composée de 10 personnes et coûterait plus d’un million de dollars par an (1.277.164 $ plus exactement). « Le recrutement de ces postes devrait être échelonné et soumis à la disponibilité budgétaire » a précisé l’organisation.

La Chine est le quatrième investisseur direct en Afrique. Le pays investit principalement au Nigeria, en RDC, en Zambie, en Éthiopie, au Kenya, au Ghana, en Algérie, au Zimbabwe et en Angola. Un rapport en 2020 indique que la Chine a prêté environ 150 milliards de dollars depuis 2003 et est depuis le plus grand créancier bilatéral du continent rappelle East African.

