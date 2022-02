Les militaires au pouvoir ont-ils réussi à faire bouger les choses ? C’est la question que se posent beaucoup de maliens après un rapport de l’expert de l’ONU Alioune Tine envoyé spécial pour évaluer la situation globale dans le pays. « Pour la première fois depuis le début de mes visites en 2018, j’ai noté une amélioration tangible de la situation sécuritaire, de la situation des personnes déplacées internes, de la situation des droits de l’Homme ainsi que des dynamiques de paix endogènes, notamment dans le Centre du Mali » a indiqué M. Tine après une visite de 10 jours.

Selon l’expert de l’ONU, l’un des principaux indicateurs de l’amélioration sécuritaire reste le nombre de personnes déplacées et de conflits intercommunautaires. Il note une récente diminution de ce nombre. « Le nombre de personnes déplacées a diminué de 13 %, passant de 401736 en septembre 2021 à 350110 en décembre 2021 » confirme le rapport. Toutefois, il note que les groupes djihadistes continuent de faire des victimes dans le pays, et qu’il reste donc à faire sur ce plan.

Il note également un problème majeur sur le plan social : « La bombe sociale la plus grave se profile à l’horizon avec l’effondrement du système éducatif… En outre, les fermetures d’écoles auraient contribué à l’augmentation des mariages précoces et à l’exode rural des filles, un phénomène qui a augmenté le risque d’exploitation et d’abus sexuels contre ces filles. L’insécurité continue d’avoir un impact considérable sur la situation des droits fondamentaux des femmes, avec la récurrence inquiétante de cas de violence basée sur le genre » a-t-il noté. Il note également des tensions entre les partisans du pouvoir malien actuel et les membres de l’opposition à ce régime.

