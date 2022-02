Depuis hier, vendredi 11 février 2022, un enregistrement audio qui circule sur la toile et dont les voix sont attribuées à deux personnalités de la scène politique en Afrique, fait beaucoup parler. Il s’agit en effet d’une prétendue conversation téléphonique entre l’ancien premier ministre malien Boubou Cissé et le président ivoirien Alassane Ouattara. Dans cet audio qui n’a pas encore été vérifié, les deux hommes abordent la situation actuelle du Mali, qui selon l’ex-chef du gouvernement malien, n’est guère reluisante.

L’élément audio n’a pas été authentifié

« Malgré tout ce qu’ils veulent faire croire, la situation reste très difficile pour eux » dit la voix présentée comme celle de Boubou Cissé, qui continue en indiquant qu’il « sera extrêmement difficile de tenir encore trois quatre semaines financièrement. La pression est réelle, les prix ont flambé, il est difficile aujourd’hui de se procurer du riz, du sucre, du ciment à un prix normal ». La conversation entre les deux hommes politiques aurait eu lieu avant le sommet de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui s’est tenu le 03 février dernier. L’élément audio n’a toujours pas été authentifié et on ne sait pas s’il s’agit d’une imitation ou d’un réel échange entre Alassane Ouattara et Boubou Cissé. Cependant, une enquête a été ouverte par la justice malienne pour « atteinte ou tentative d’atteinte et complicités à la sûreté intérieure et extérieure du Mali », sur la base de ce dernier.

La preuve d’un complot contre le peuple malien

Il faut dire que cet audio intervient dans un contexte de relations diplomatiques tendues entre le Mali, les occidentaux, mais aussi les pays membres de la CEDEAO. Ces derniers ont sanctionné le pays en fermant leurs frontières avec celui-ci. Quand l’audio circulait sur les réseaux sociaux, il avait été présenté comme étant la preuve d’un complot contre le peuple malien. Toutefois, selon les détracteurs du pouvoir malien, il pourrait aussi s’agir d’une manie visant à décrédibiliser Boubou Cissé, qui avait autrefois été accusé de complot contre les autorités maliennes. Mais, il avait par la suite été lavé de tout soupçon.

