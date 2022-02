Depuis quelques jours, la situation est très tendue entre le Mali et les occidentaux. Pour cause, la junte est revenue sur sa décision concernant les élections présidentielles pour le pays. Le ton est rapidement monté d’un cran et le pays a été sanctionné par les organisations sous régionales.

Hier lundi 31 Janvier, dernier jour du premier mois de l’année 2022, un nouvel épisode est venu enfoncer le clou. En effet, le Mali a demandé à l’ambassadeur de France de quitter le pays. Quelques heures plus tard, le gouvernement Macron a réagit à la nouvelle. « La France prend note de la décision des autorités de transition (maliennes) de mettre fin à la mission de l’ambassadeur de France au Mali. En réaction, la France a décidé de rappeler son ambassadeur », a déclaré le ministère français des Affaires étrangères.

Dans ce contexte, l’UE a pris une décision ce mardi 1er Février. Selon nos informations cinq membres de la junte militaire qui est aux commandes au Mali vont être placés sur une liste noire de l’UE. Cette décision des 27 pays de l’organisation européenne intervient après le revirement de la junte sur l’organisation des élections présidentielles qui devaient se tenir dans le pays ce mois de Février. La décision sera actée au cours de ce mois de Février selon nos sources. Des sources indiquent que les sanctions ne devraient pas toucher fortement les dirigeants actuels car l’UE veut garder un contact ouvert avec les dirigeants actuels.