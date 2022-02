L’Union européenne a imposé vendredi des sanctions à cinq hauts responsables du gouvernement malien de la transition, dont le Premier ministre Choguel Maïga. L’UE accuse les responsables militaires de travailler à entraver et à saper la transition d’un régime militaire à un régime civil. Cette décision intervient quelques jours après que la junte a ordonné à l’ambassadeur de France de partir dans ce qui a été le dernier épisode d’une crise diplomatique croissante entre Bamako, ses voisins africains et ses partenaires européens.

Il faut noter d’après l’UE que, les sanctions ne sont pas liées à l’expulsion du diplomate français. Parmi les autres personnes touchées par le gel des avoirs et les interdictions de voyager de l’UE, figurent des membres du cercle restreint du colonel Assimi Goïta, qui s’est nommé l’année dernière après avoir limogé les dirigeants civils du gouvernement de transition du Mali. Il est interdit aux citoyens et aux entreprises de l’UE d’accorder aux cinq l’accès aux fonds selon un communiqué de l’UE.

Impact des sanctions

Il est peu probable que les interdictions de voyager et les gels d’avoir de l’UE aient un impact immédiat sur la junte à Bamako, mais cherchent à tenir la promesse des 27 gouvernements de l’UE de soutenir la Cedeao, même si les mesures sont plus limitées que celles de la communauté ouest africaine. La Cedeao à l’issue d’un sommet jeudi à Accra, a maintenu les sanctions imposées au Mali en absence d’avancée significative dans la situation.

Maïga entrave et compromet la réussite de la transition

Selon l’UE, le Premier ministre Maïga est « directement responsable du report des élections prévues dans la Charte de transition, et il entrave et compromet donc la réussite de la transition politique du Mali ». En décembre, l’UE avait également imposé des sanctions à huit personnes et à trois compagnies pétrolières liées au groupe de mercenaires russes Wagner, qui opèrerait actuellement au Mali et est accusé d’atteintes aux droits humains en République Centrafricaine, en Libye et en Syrie.

