La fin du contrat de l’international français Kylian Mbappé avec le Paris saint-Germain, se rapproche davantage, et l’on ne sait pas si le joueur partira au Real Madrid ou s’il renouvellera son contrat avec le club de la capitale. En effet, l’ancien monégasque continue visiblement de maintenir le mystère sur son avenir concernant cette question. Cependant, les choses pourraient changer en faveur du PSG, du fait de l’intervention de Zinédine Zidane, qui aurait pris contact avec ses proches.

Le PSG veut de Zidane comme entraîneur

Selon les informations révélées sur le plateau de l’émission El Chiringuito, dans la soirée d’hier lundi 07 février 2022 par le directeur du site espagnol d’actualité, Ok Diario, Eduardo Inda, l’ancien entraîneur du Real Madrid a vu Kylian Mbappé concernant la saison prochaine. Aussi, a-t-il déclaré que l’ex-champion du monde 1998 aurait pris contact avec le joueur et sa mère pour qu’il renouvelle son contrat au PSG. Notons que plusieurs rumeurs indiquent que les dirigeants du club de la capitale veulent de Zidane en tant que remplaçant de l’actuel entraîneur Mauricio Pochettino.

« Ma décision n’est pas prise »

Ces informations interviennent, dans un contexte où le média RMC Sport a fait savoir que le PSG aurait offert à Mbappé le salaire le plus important du club, dans un contrat à court terme. Pour rappel, après la victoire du PSG lors de la rencontre contre LOSC (5-1 en faveur du PSG), Mbappé avait déclaré qu’il n’avait pas pris de décision sur son avenir. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera » avait-il déclaré.

