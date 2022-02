Triste nouvelle. L’acteur américain Moses J. Moseley qui a joué dans plusieurs séries et films dont la célèbre série «The Walking Dead» est mort. Selon des sources généralement bien introduites, le corps de l’acteur a été retrouvé sans vie dans sa voiture après que ce dernier soit porté disparu pendant plusieurs jours.

La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures. L’acteur Moses J. Moseley de la série «The Walking Dead» a été retrouvé mort non loin d’un pont près d’une autoroute. Après l’annonce de la nouvelle sur la toile, l’équipe de la série a réagi immédiatement via son compte officiel sur le réseau de l’oiseau bleu. «Nos pensées et nos prières vont vers Moses J. Moseley, le membre de notre famille The Walking Dead», a écrit l’équipe de la célèbre série. Selon nos recoupements d’informations, la découverte a été faite mercredi dernier.

L’acteur n’avait plus donné de nouvelles depuis plusieurs jours. Un proche avait donc entamé les recherches pour tenter de retrouver sa trace. «Un proche nous a raconté qu’ils n’avaient plus eu de nouvelles de Moses depuis dimanche de la semaine précédente. Ils ont appelé les hôpitaux sans succès. Mercredi, ils ont rempli un dossier de disparition de personnes. Ils ont ensuite contacté OnStar qui a géolocalisé la voiture et c’est là que son corps a été découvert», informe TMZ. Pour le moment, les causes du décès sont inconnues mais la piste du suicide par arme à feu est privilégiée.