Le créateur américain de la marque de vêtements de luxe Louis Vuitton, Virgil Abloh, est décédé le 28 novembre 2022, mais ses œuvres restent. En effet, des paires de chaussures dessinées par le défunt célèbre styliste de mode ont été vendues aux enchères à plus de 25 millions de dollars. Il s’agit exactement de 200 paires de chaussures issues de la collaboration entre la marque de sport Nike et celle de luxe Louis Vuitton.

La paire vendue en moyenne à plus de 100 000 dollars

La vente avait commencé depuis le 26 janvier 2022. Le moins qu’on puisse dire c’est que cette vente aux enchères réalisée par la maison britannique Sotheby’s, a dépassé les attentes des organisateurs. Avec la paire vendue en moyenne à plus de 100 000 dollars, les 200 paires de chaussures étaient du modèle Air Force 1. Par ailleurs, la pièce la plus coûteuse est celle sur laquelle a été floquée le damier de Louis Vuitton et la virgule de Nike, vendue à plus de 350 000 dollars. Il faut souligner que la vente aux enchères à été réalisée en ligne.

D’après Sotheby’s, plus de cinquante acheteurs du monde entier ont pris part à l’événement. Notons que les bénéfices de la vente seront reversés à la fondation venant en aide aux étudiants d’origine africaine et afro-américaine, la Virgil Abloh Post-Modern Scholarship Fund. Pour rappel, Virgil Abloh s’est imposé dans l’univers du luxe en faisant la promotion du streetwear. Fondateur de la célèbre marque Off-white ayant son siège à Milan, il s’est remarqué par son mélange du luxe et du streetwear. Architecte de formation, il a collaboré avec plusieurs maisons dont l’entreprise verrière française Baccarat, Ikea ou encore Evian.

