Kanye West, qui se fait désormais appeler Ye, dans un post vendredi matin sur Instagram, a demandé à ses followers ce qu’il pourrait faire si sa fille North West est sur TikTok contre sa volonté. « Puisque ceci est mon premier divorce, j’ai besoin de savoir ce que je dois faire si ma fille est mise sur tiktok contre ma volonté ? », a écrit le rappeur en légende d’une photo Tiktok de sa fille. Mais quelques heures après, Kim Kardashian a lancé une réponse enflammée à son ex-mari, affirmant en avoir assez. Kim a riposté sur son Instagram en dénonçant des « attaques constantes » de Kanye contre elle.

« Les attaques constantes de Kanye contre moi dans les interviews et les réseaux sociaux sont en fait plus blessantes que n’importe quel TikTok que North pourrait créer », a riposté la star de télé réalité. « En tant que parent qui est le principal fournisseur et soignant de nos enfants, je fais de mon mieux pour protéger notre fille tout en lui permettant d’exprimer sa créativité sur le support qu’elle souhaite sous la supervision d’un adulte, car cela lui apporte du bonheur », ajouté la mère de North 8 ans.

L’obsession de West

Pour la femme d’affaires, « l’obsession » de son, ex-poux « d’essayer de contrôler et de manipuler notre situation de manière si négative et publique ne fait que causer davantage de douleur à tous ». Elle a déclaré qu’elle souhaite que toutes les questions concernant leurs enfants soient traitées en privé. Cette situation intervient juste un mois après que Kanye ait déclaré dans un podcast qu’il ne voulait pas que North apparaisse sur la plate-forme de médias sociaux, en disant qu’il n’est pas là « pour approuver cela ».

Un compte largement suivi

« Kim and North » compte actuellement 5,5 millions d’abonnés et propose un certain nombre de vidéos mettant en vedette North avec des apparitions de Kim. Le compte stipule dans la biographie qu’il est « géré par un adulte », vraisemblablement sa mère. Kim a ouvert le compte en novembre de l’année dernière. Les commentaires sur le compte sont désactivés, protégeant North de tout commentaire négatif ou inapproprié de la part des followers. C’est le dernier signe de trouble entre l’ancien couple, qui partage actuellement la garde de leurs cinq enfants.

Applis LNT : Android - Iphone