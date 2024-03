Kanye West: des millions d’euros perdus par Adidas

Kanye West, responsable de pertes financières importantes pour la marque aux 3 bandes ? En effet, le mercredi 13 mars, Adidas a confirmé qu’en 2023, elle avait enregistré une perte nette de 75 millions d’euros. La raison ? Le groupe a officiellement mis fin à sa collaboration avec l’artiste américain.

En effet, Kanye West est à la tête des modèles de chaussures “Yeezy”. Ces chaussures, qui sont commercialisées depuis 2015, ont connu un succès absolument incroyable auprès de la communauté sneakers et chez les fans du rappeur. Rien qu’en 2022, elles auraient, à elles seules, généré un chiffre d’affaires de 1.2 milliard d’euros. En 2023, les ventes se sont donc effondrées, ne représentant “plus que” 750 millions d’euros.

Les Yeezy plombent Adidas

Les ventes de Yeezy ont connu une chute brutale en fin d’année, à -21%, que ce soit chez Adidas ou chez les revendeurs spécialisés. Les stocks, largement excédentaires, commencent ainsi à peser lourd sur la trésorerie de la firme, qui ne sait visiblement plus que faire de ces chaussures. Les Jeux Olympiques qui arrivent, de même que l’Euro de Football, pourraient éventuellement faire repartir les ventes.

Mais Bjørn Gulden, PDG du groupe, en est conscient. Interrogé, ce dernier sait que la courbe va mettre un peu de temps à s’inverser. Pour autant, l’espérance est de mise, côté Adidas. Le groupe souhaite atteindre, cette année, une croissance de 5% et compte donc sur bon nombre de ses autres produits pour remonter la pente et faire oublier ses déboires et cette mauvaise presse.

Des stocks à écouler, pour renouer avec la croissance

Pour y parvenir, il faudra tout d’abord penser à écouler l’ensemble des stocks qui sont toujours la propriété d’Adidas. Et les choses ne s’annoncent pas aussi faciles que prévu. Reste aussi à déterminer comment l’image du rappeur, de même que la fin de sa collaboration (et donc de sa communication autour de ses chaussures) pourrait impacter le consommateur final.