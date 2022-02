Après leur rencontre, les présidents français et russe ont une nouvelle fois échangé sur la tension palpable entre la Russie et les occidentaux. Le dossier ukrainien qui cristallise les relations entre l’occident représentée par l’OTAN et la Russie a une nouvelle fois été abordé. Voici un bref résumé des échanges des deux leaders.

Selon Paris, Emmanuel Macron a déclaré lors de la conversation avec le président russe Vladimir Poutine qu’un « dialogue sincère était incompatible avec une escalade » de la situation à la frontière russo-ukrainienne. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, entendent poursuivre le dialogue pour mettre en œuvre les accords de Minsk et assurer la stabilité en Europe. Pour Moscou, selon l’agence TASS, le sujet des « prétendus plans russes d’invasion de l’Ukraine » a été abordé lors de ladite conversation entre les deux présidents. Les chefs d’État ont poursuivi leur échange de vue sur les garanties de sécurité pour la Fédération de Russie et sur le déblocage du règlement ukrainien.

