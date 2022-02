Près d’une centaine de citoyens russes ont été sanctionnés par l’Union européenne. Parmi ces derniers figurent le président Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Il leur est reproché d’avoir occasionné l’invasion de l’Ukraine.

« Compte tenu de la gravité de la situation, le conseil estime que les membres du Conseil de sécurité nationale qui ont soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk devraient être ajoutés à la liste des personnes physiques et juridiques soumises à des mesures restrictives. En outre, cette liste devrait inclure les personnes qui ont contribué à l’agression militaire russe de la Biélorussie, ainsi que les membres de l’État qui ont ratifié les décisions du gouvernement sur le « Traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Russie et la République Populaire de Donetsk« , est-il rapporté.

Applis LNT : Android - Iphone