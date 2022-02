LUNDI 7 FÉVRIER

(TASS) MOSCOU. Rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président français Emmanuel Macron.

MAROC. Ouverture de l’espace aérien du pays fermé le 29 novembre 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

PHILIPPINES. Début de la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans.

ALMATY. KAZAKHSTAN. Suppression du niveau élevé d’alerte terroriste en raison de la stabilisation de la situation dans la ville.

UKRAINE. 7-8 février. Visites des ministres des affaires étrangères allemand et français, Annalena Berbock et Jean-Yves Le Drian.

BRUXELLES. BELGIQUE. Rencontre entre le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg et le président polonais Andrzej Duda.

WASHINGTON. ÉTATS-UNIS. Rencontre entre le président américain Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz.

ÉTATS-UNIS. Visites du haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, et du commissaire européen à l’énergie, Kadri Simson. Le programme comprend la participation à la réunion du Conseil de l’énergie UE-États-Unis.

NEW-YORK. ÉTATS-UNIS. Débats en cadre de la présidence russe du Conseil de sécurité des Nations unies sur les « aspects humanitaires des régimes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies ».

STRASBOURG. FRANCE. 7-8 février. Réunion informelle des ministres de l’Agriculture de l’UE.

BAGDAD. IRAK. Réunion spéciale du Conseil des représentants (parlement monocaméral) pour élire un nouveau président du pays.

MOSCOU. 7-11 février. Prodexpo, le 29e salon international de l’alimentation, des boissons et des matières premières pour leur production.

BIÉLORUSSIE. Interdiction du transit ferroviaire de produits pétroliers, d’engrais chimiques et minéraux en provenance de Lituanie entre en vigueur.

SAINT-PÉTERSBOURG. 7-13 février. Tournoi de tennis WTA Ladies Trophy à Saint-Petersbourg.

PÉKIN. CHINE. Épreuves de médailles en snowboard, biathlon, short track, ski alpin, patinage artistique, patinage de vitesse et saut à ski aux Jeux Olympiques de Pékin.

MARDI 8 FÉVRIER

UKRAINE. Visite du président français Emmanuel Macron..

TRIPOLI. LIBYE. Un vote est prévu à la Chambre des représentants (parlement) du pays pour élire un nouveau premier ministre..

Correction de l’altitude de l’orbite de la Station spatiale internationale afin de former des conditions balistiques avant le lancement en orbite du vaisseau spatial habité Soyouz MS-21 et l’atterrissage du véhicule de rentrée Soyouz MS-19.

ROYAUME-UNI. Cérémonie des Brit Awards pour les gagnants des prix nationaux de la musique.

LOS-ANGELES. ÉTATS-UNIS. Annonce des nominés pour les Oscars du cinéma.

SAINT-PÉTERSBOURG. 8-10 février. Visite d’une délégation de l’Union des associations européennes de football (UEFA) en préparation de la finale de la Ligue des champions.

PÉKIN. CHINE. Épreuves de médailles en curling, snowboard, biathlon, ski alpin, patinage de vitesse, luge, ski de fond et ski acrobatique.

MERCREDI 9 FÉVRIER

MOSCOU. Rencontre entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov et les présidents des comités (commissions) des parlements des États membres de l’OTSC..

ARABIE SAOUDITE. Introduction de restrictions supplémentaires à l’entrée et à la sortie du pays dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus.

SUÉDE. Levée de toutes les restrictions imposées dans le cadre de la pandémie Covid-19.

RUKLA. LITUANIE. La rotation du bataillon composite de l’Otan déployé à l’avant est prévue.

MINSK. BIÉLORUSSIE. Réunion du groupe de contact sur la résolution de la situation en Ukraine par visioconférence.

AUSTRALIE. 9-12 février. IVe réunion des ministres des Affaires étrangères du dialogue quadrilatéral sur la sécurité (Quad), comprenant l’Australie, l’Inde, le Japon et les États-Unis.

NEW-YORK. ÉTATSUNIS. Point-presse au Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les ‘Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes’.

GRENOBLE. FRANCE. 9-10 février. Réunion informelle des ministres de la Santé de l’UE.

BREST. FRANCE. 9-11 février. Le One Ocean Summit, un forum international consacré à la protection des océans.

PÉKIN. CHINE. Épreuves de médailles en combiné nordique, snowboard, short track, ski alpin, luge et ski acrobatique.

PÉKIN. CHINE. 9-20 février. Tournoi olympique de hockey.

JEUDI 10 FÉVRIER

BIÉLORUSSIE. 10-20 février. Exercice conjoint biélorusse-russe « La résolution de l’union » dans le cadre d’un test des forces de réaction de l’État de l’Union.

MOSCOU. Le tribunal d’arbitrage de Moscou entendra la plainte d’Apple contre le Service fédéral antimonopole.

BERLINE. ALLEMAGNE. Rencontre entre le chancelier allemand Olaf Scholz, le président lituanien et les premiers ministres estonien et letton.

NEW-YORK. ÉTATSUNIS. Vote du Conseil de sécurité de l’ONU sur les sanctions contre le Soudan.

VIENNE. AUTRICHE. Publication du rapport mensuel de l’OPEP sur le marché pétrolier.

COSMODROME DE KOUROU (GUYANE FRANÇAISE). Lancement prévu d’une fusée porteuse Soyouz-ST-B avec un étage supérieur Fregat et 34 satellites de communication britanniques OneWeb.

BERLIN. ALLEMAGNE. 10-20 février. 72e Festival international du film (Berlin International Film Festival).

PÉKIN. CHINE. Épreuves de médailles en snowboard, ski alpin, patinage artistique, patinage de vitesse, luge, ski de fond et ski acrobatique.

*Journée du Diplomate.

*Journée mondiale des légumineuses (World Pulses Day).

VENDREDI 11 FÉVRIER

ROYAUME-UNI. Annulation des tests Covid-19 pour les voyageurs vaccinés

PARIS. FRANCE. Publication du rapport mensuel de l’Agence internationale de l’Énergie sur l’état du marché mondial du pétrole.

PÉKIN. CHINE. Épreuves de médailles en snowboard, biathlon, short track, skeleton, ski alpin, patinage de vitesse et ski de fond.

*Journée internationale des femmes et des filles dans la science (International Day of Women and Girls in Science).

SAMEDI 12 FÉVRIER

HONOLULU. ÉTATS-UNIS. Réunion tripartite entre le secrétaire d’État américain Antony Blinken et les ministres des Affaires étrangères japonais et coréen.

VENISE. ITALIE 12 février – 1 mars. Carnaval annuel (Carnevale di Venezia).

PÉKIN. CHINE. Épreuves de médailles en snowboard, biathlon, skeleton, patinage de vitesse, saut à ski, ski de fond.

SAMEDI 13 FÉVRIER

BERLINE. ALLEMAGNE. L’élection du président du pays.

MARSEILLE. FRANCE. 13-14 février. Réunion informelle des ministres du commerce de l’UE.

SUISSE. Référendum fédéral.

PÉKIN. CHINE. Épreuves de médailles en biathlon, short track, ski alpin, patinage de vitesse et ski de fond.

*Journée mondiale de la radio (World Radio Day).

