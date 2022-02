La rencontre entre les clubs du PSG et le Real Madrid continue de faire la une de la presse sportive internationale. Le match qui a été remporté par le Paris saint-Germain (1-0) a fait le bonheur des supporters parisiens, contrairement aux supporters madrilènes qui n’ont pas pu se réjouir. Cependant, après le match, une grosse polémique défraie la chronique en Espagne.

Ils auraient fait pression sur l’arbitre

Selon la presse espagnole, un événement impliquant le patron du PSG, Nasser Al Khelaïfi,et le directeur sportif du PSG, Leonardo, aurait eu lieu à la mi-temps de la rencontre. D’après les informations des médias Cadena SER et Radio Marca, les deux hommes seraient allés voir l’arbitre Daniel Orsato, pour lui mettre la pression. Ils ont par ailleurs ajouté que Leonardo et Nasser Al Khelaïfi n’ont pas été aimables envers ce dernier. Notons que ces informations de la presse espagnole interviennent après que le directeur général du Paris Saint-Germain ait confirmé que les relations entre les deux clubs se sont dégradées.

Il « est fier de jouer dans le club parisien »

« Je ne vais pas le cacher, tout le monde le sait. Nous n’avons presque pas de relation. Je ne vais pas revenir sur ce qu’il s’est passé. Nous avons des avis, une mentalité et des objectifs très différents. Je crois en un football accessible à tous, du plus petit au plus gros club. C’est ce en quoi je crois et ils ne pensent pas pareil » avait-il déclaré dans une interview accordée au média français Canal+. Toujours au cours de son intervention, le patron du PSG avait abordé le sujet de son joueur Kylian Mbappé, qui selon lui, est fier de jouer dans le club parisien et ne pense qu’à gagner les matchs qui se présentent à lui. A l’en croire, « Kylian est un grand champion, avec un mental en or, un professionnel exemplaire ».

