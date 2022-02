Les scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) ont dévoilé dans le second volet de leur rapport le lundi 28 février les faits, les effets et les moyens de s’adapter au changement climatique sur les sociétés humaines et les écosystèmes. Le document élaboré par 270 scientifiques de 67 pays fait le point des conséquences du réchauffement climatique sur la santé, la société et l’écosystème.

Le réchauffement climatique n’est plus à prendre à la légère car il agit déjà et ses dégâts dans les années à venir seront plus considérables et pire que ce qui se vit actuellement. Il se manifeste présentement par des vagues de chaleur plus intenses et plus fréquentes, une augmentation des feux de forêt et des précipitations, ainsi qu’une élévation du niveau de la mer, et l’acidification des océans. Cependant, selon le rapport du Giec qui donne « un terrible avertissement », les choses seront encore plus corsées d’ici quelques années.

« Nous n’en sommes qu’au début », a signalé l’un des auteurs du texte et chercheur au Bureau des recherches géologiques et minières, Gonéri Le Cozannet. Toujours selon le rapport, ce changement climatique se manifestera en deux périodes : un premier très court terme que nous traversons déjà couvrira les années 2021-2040 et un moyen-long terme entre 2040-2100. Ces conséquences sur la santé sont l’augmentation des maladies respiratoires causées par les feux de forêt, ou des pathologies liées à la nourriture, à l’eau et aux animaux une progression du choléra, provoquée par l’augmentation des pluies et des inondations, l’augmentation des températures et des événements extrêmes dans certaines régions mais également des conséquences sur la santé mentale.



En ce qui concerne la société en générale et les écosystèmes, le changement climatique touchera d’abord et beaucoup plus les animaux, les plantes et les espaces naturels. Il y aura aussi une réduction de la sécurité alimentaire et l’accès à l’eau entraînant des problèmes de malnutrition. « Les aléas climatiques réduisent la production agricole, et le CO2 stimule la photosynthèse mais réduit la qualité nutritive des cultures », affirme Delphine Deryng, chercheuse et autrice du rapport.

Pour faire face à ce danger qui se dirige droit sur nous pour les années à venir, toute l’humanité devra s’adapter à un autre de fonctionnement pouvant limité le réchauffement climatique. Toute action pouvant conduire à la réduction des risques devra être posé maintenant et sans attendre.

