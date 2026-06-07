Gouvernance budgétaire : Le Bénin se hisse aux sommets mondiaux de la transparence

Selon les résultats de l’édition 2025 de l’Enquête sur le Budget Ouvert (EBO), publiée par l’organisation de référence International Budget Partnership (IBP), le Bénin s’impose comme un modèle absolu de gouvernance des finances publiques. Cette évaluation, menée tous les deux ans auprès de 125 nations, passe au crible trois piliers fondamentaux : la transparence budgétaire, la participation du public et le contrôle budgétaire. Sur chacun de ces critères, les performances béninoises forcent l’admiration.

L’avancée la plus impressionnante de cette édition 2025 réside dans le pilier de la participation du public. Le Bénin y a obtenu le score remarquable de 52/100, enregistrant une progression fulgurante de 21 points par rapport à la précédente enquête de 2023, où il affichait 31/100.

Cette note évalue les espaces concrets offerts aux citoyens pour intervenir directement dans les choix budgétaires de l’État. Grâce à ce bond, le Bénin se hisse au 2e rang mondial, juste derrière le Brésil, s’adjugeant par la même occasion la 1ère place en Afrique et dans l’espace francophone. Pour mesurer la portée de cet exploit, il faut rappeler que la moyenne mondiale sur ce critère stagne à seulement 17/100.

Selon le rapport de l’IBP, le gouvernement béninois a su intégrer les possibilités de contribution citoyenne directement au calendrier d’élaboration du projet de budget, tout en fournissant des comptes rendus détaillés sur la prise en compte de ces avis.

Au-delà de la participation citoyenne, le Bénin brille par la clarté de sa gestion. En matière de transparence budgétaire le pays obtient 77/100. Ce pilier mesure l’accessibilité et la lisibilité des informations financières pour le grand public. Le pays devance l’intégralité des nations francophones et se classe parmi les cinq meilleurs élèves au niveau mondial.

Pour ce qui concerne le contrôle budgétaire le Bénin s’en sort avec 72/100. Porté par l’efficacité du parlement et d’institutions d’audit telles que la Cour des comptes, le Bénin progresse par rapport à son score de 61/100 en 2023. Il s’impose au 1er rang de l’espace francophone, au 2e rang africain et au 11e rang mondial.

Le fruit de réformes structurelles profondes

Ces distinctions internationales ne sont pas le fruit du hasard. Elles reflètent la cohérence et la rigueur des réformes engagées à travers les plans d’actions gouvernementaux successifs (PAG 2016-2021 et PAG II 2021-2026). La modernisation de la gouvernance s’est notamment appuyée sur la numérisation des administrations fiscale et douanière, ainsi que sur le renforcement des dispositifs de redevabilité publique.

Cette excellente santé institutionnelle s’accompagne, par ailleurs, d’une trajectoire macroéconomique ascendante. Selon la Banque mondiale, la croissance économique du Bénin s’est accélérée pour atteindre 7,5 % en 2024, son plus haut niveau depuis 1990. Pour l’année 2025, l’Institut national de la statistique et de la démographie (Instad) table sur une moyenne estimée à 8,3 %.

En réussissant à conjuguer accélération de la croissance et exemplarité dans la gestion des deniers publics, le Bénin prouve qu’une gouvernance inclusive et transparente demeure le plus sûr moteur du développement économique.