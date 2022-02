La crise en Ukraine est toujours au cœur de l’actualité internationale. Pour calmer les esprits, le président français Emmanuel Macron va rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine, ce lundi 07 février 2022. Dans un entretien accordé hier dimanche 06 février, à l’hebdomadaire Journal du dimanche (JDD), le locataire de l’Elysée a plaidé en faveur d’une désescalade, dans ce dossier.

L’objectif de la Russie n’est pas l’Ukraine

Emmanuel Macron a admis que l’Occident n’obtiendra rien de façon unilatérale de la Russie. « Nous n’obtiendrons pas de gestes unilatéraux, mais il est indispensable d’éviter une dégradation de la situation avant de bâtir des mécanismes et des gestes de confiance réciproques » a-t-il déclaré, tout en estimant qu’il est légitime que Moscou aborde la question relative à sa sécurité. Le chef de l’Etat français a par ailleurs indiqué que l’objectif de la Russie n’est pas l’Ukraine, mais d’établir les conditions de cohabitation avec l’Union européenne (UE) et l’organisation du traité Atlantique nord (OTAN). Toutefois, Emmanuel Macron a défendu l’idée d’un équilibre qui permettra de préserver la paix et la souveraineté des anciens membres du bloc soviétique.

Notons que ces propos d’Emmanuel Macron interviennent dans un contexte où les Etats-Unis accusent la Russie de masser ses troupes à sa frontière en vue d’une invasion de l’Ukraine, ce que dément Moscou. Aux USA, plusieurs responsables ont récemment informé, sur la base des données du renseignement américain, les élus du Congrès et leurs partenaires européens, de la situation qui s’aggrave davantage, dans ce dossier. Selon eux, la Russie se rapproche davantage d’avoir les moyens suffisants pour attaquer l’Ukraine. Aussi, avaient-ils notamment souligné que si le président russe Vladimir Poutine choisit la voie radicale, il pourrait encercler Kiev et renverser le président Volodymir Zelensky en 48 heures.

