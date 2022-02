La crise ukrainienne continue de faire la une de la presse internationale. Les occidentaux accusent la Russie de préparer une invasion de l’Ukraine, ce qu’elle dément. C’est dans ce contexte de tensions, que le président français Emmanuel Macron a rendu visite au chef de l’Etat russe Vladimir Poutine, hier lundi 07 février 2022.

Il s’est montré disposé à se pencher sur les recommandations de Macron

Après les discussions entre les deux chefs de l’Etat qui ont duré plus de cinq heures, le président russe a promis qu’il mettra tout en œuvre pour trouver des compromis. « Nous ferons tout pour trouver des compromis qui pourront satisfaire tout le monde » a déclaré Vladimir Poutine qui a souligné qu’une guerre entre la Russie et l’OTAN « n’aurait pas de vainqueur ». Aussi, s’est-il montré disposé à se pencher sur les recommandations de son homologue français, afin de résoudre la question de la crise ukrainienne. Vladimir Poutine a également fait savoir que des idées apportées par Emmanuel Macron, pourraient mettre les bases permettant des avancées communes. En outre, le chef du Kremlin n’a pas manqué de s’adresser à l’OTAN, tout en l’accusant de menacer la Russie et la paix en Europe. Cela, en n’acceptant pas de mettre fin aux politiques qu’il juge hostiles à son pays.

« Nous n’obtiendrons pas de gestes unilatéraux »

Du côté français, Emmanuel Macron a fait savoir que son homologue russe a fait part de sa volonté de garder l’intégrité territoriale et la stabilité de l’Ukraine. Notons que cette promesse de Vladimir Poutine intervient suite aux propos d’Emmanuel Macron avant leur rencontre. Dans une interview accordée au Journal du dimanche, le 06 février dernier, le locataire de l’Elysée avait admis que l’Occident n’aura rien de façon unilatérale de la Russie. « Nous n’obtiendrons pas de gestes unilatéraux, mais il est indispensable d’éviter une dégradation de la situation avant de bâtir des mécanismes et des gestes de confiance réciproques » avait-il déclaré.

Applis LNT : Android - Iphone