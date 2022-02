La Corée du Nord entend poursuivre ses tests dans les domaines militaires, en dépit des sanctions qu’elle endure. En effet, depuis le début de l’année, les autorités nord-coréennes ont procédé à plusieurs tests de missile. Le 14 janvier dernier, le pays avait annoncé avoir effectué deux tests de missiles balistiques. A ce moment, il s’agissait du troisième essai de missile depuis le début de l’année.

Le pays a continué sur cette lancée, avec d’autres tests de missile. Alors que la guerre fait rage en Ukraine, le pays du leader un nord-coréen Kim Jong-Un, avait affiché sa position hier dimanche 27 février 2022, en évoquant la responsabilité des Etats-Unis dans le conflit. Quelques heures après avoir imputé cette responsabilité aux USA, Pyongyang a effectué un test de missile. L’information avait été confirmée par les garde-côtes japonais, qui ont indiqué qu’il s’agissait d’ « un objet qui pourrait être un missile balistique ». Selon les informations de l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, le projectile a été tiré depuis un lanceur mobile à un angle prononcé. Un jour après ce test de missile, la Corée du Nord a dit avoir effectué un test pour le développement d’un satellite de reconnaissance.

D’après les informations rapportées ce lundi 28 février 2022, par les médias officiels du pays, il s’agit d’un test d’une « grande importance ». Selon l’agence nord-coréenne KCNA, l’essai a eu lieu hier dimanche, tout en précisant qu’il a permis de « confirmer les caractéristiques et la précision de fonctionnement du système de photographie haute définition, du système de transmission de données et des dispositifs de contrôle d’attitude ». La source a par ailleurs mis l’accent sur le fait que le but du test était de « réaliser des photographies verticales et obliques d’une zone spécifique de la terre avec des caméras qui seront embarquées sur le satellite de reconnaissance ».

