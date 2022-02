Les médias sénégalais ont rapporté ce jeudi 3 février une situation très peu ordinaire qui est pendante devant la justice. En effet, il s’agit d’un cambriolage qui a eu lieu en 2019 et qui a été organisé par un neveu de la victime. Selon le récit des faits, Mohamed Rassoul Guèye qui travaillait avec son oncle a mobilisé une bande de malfrats pour prendre d’assaut la maison de son oncle.

Les services d’un charlatan…

Mais avant, ils ont sollicité les services d’un charlatan pour prendre des dispositions spirituelles afin de mener à bien la mission. Le cambriolage qui a eu lieu dans la nuit du 29 au 30 avril 2019 a permis aux assaillants de s’en tirer avec un montant évalué à 30 720 000 francs. Les voleurs sont également repartis avec des bijoux en or, des portables et des effets vestimentaires. Mais l’organisateur du cambriolage a tout de même été reconnu par sa cousine malgré son déguisement.

Association de malfaiteurs et vola…

Ceci a valu son interpellation au lendemain du vol par les enquêteurs. Devant les enquêteurs, Mohamed Rassoul Guèye a reconnu les faits et a justifié son acte par la colère qu’il nourrissait contre le petit frère de son père. Il faisait remarquer que son oncle avec qui il travaillait le négligeait au profit d’autres personnes. Poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec effraction et usage d’arme, le principal mis en cause et ses complices connaitront leur sort le 17 février prochain.

