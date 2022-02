Un homme âgé de 35 ans a tenté d’abuser d’une petite fille de 12 ans dans une mosquée de Touba au Sénégal. Selon les informations rapportées sur cette situation, le mis en cause a été surpris en flagrant délit en train de faire des attouchements à la petite fille. La scène s’est produite dans les toilettes de la mosquée à en croire les précisions qui ont été faites. Il a été mis aux arrêts et poursuivi pour attouchements sexuels et tentative de viol.

Selon le rapport gynécologique consulté par Rewmi, l’hymen de la victime a été défloré au cours de cette tentative de viol. Notons que cette situation intervient quelques jours après l’arrestation des deux homosexuels, surpris en pleins ébats sexuels à la mosquée de Baobab. Les deux personnes âgées de 35 et 16 ans.

Deux homosexuels arrêtés

Surpris par la population, les deux mis en cause ont été acheminés au commissariat de Dieuppeul. Le plus âgé qui a 35 ans est un maitre coranique qui réside dans la mosquée. Il est accusé d’actes contre nature, pédophilie et détournement de mineur. Notons que tout ceci intervient alors que des groupes luttent contre le phénomène de l’homosexualité.

Applis LNT : Android - Iphone