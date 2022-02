Le mardi 08 février dernier, l’Union européenne a présenté aux membres du gouvernement béninois son nouveau programme de coopération avec le pays (programme Indicatif Multi-annuel (2021-2027). C’est le ministère de l’économie et des finances qui a servi de cadre à cette cérémonie qui a enregistré la participation des ministres de la sécurité, des affaires sociales, du numérique, du cadre de vie, de l’agriculture et du commerce et des PME entre autres . On retient que ce Programme est en phase avec les priorités du PAG II.

En effet, l’Ue compte investir dans trois domaines que sont : la croissance économique verte et numérique, le Capital naturel et humain et dans la promotion d’une société prospère et sûre. L’organisation prévoit donc une enveloppe initiale de 255 millions d’euros soit plus de 147 milliards de Fcfa pour la période allant de 2021 à 2024. Ceci permettra de faire des progrès dans les domaines définis selon l’Ue.

Poursuivre et améliorer les chantiers de développement ouverts

Le ministre de l’Economie et des finances Romuald Wadagni, qui présidait la cérémonie, a au nom du gouvernement remercié l’Union européenne parce que ce programme permettra de « poursuivre et d’améliorer les chantiers de développement ouverts, mais également d’assurer un partenariat durable pour la transformation économique structurelle du Bénin ». La cheffe de la délégation de l’Ue, a quant à elle félicité l’exécutif pour le lancement de son Pag II. Il permettra de poursuivre la prise en charge efficace des défis socio-économiques du pays ainsi que les défis sécuritaires, croit savoir Sylvia Hartleif.

