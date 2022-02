Le spectacle tant attendu du Super Bowl a vu la consécration du rap dans un milieu inhabituel : le football américain. Dr Dre et son équipe n’ont pas déçu les attentes du public de la mi-temps du Super Bowl. Accompagnés d’Eminem, l’emblématique Snoop Dogg, la diva Mary J. Blige, le jeune premier Kendrick Lamar, Dr Dre a réservé une surprise de dernière minute à ses fans : l’arrivée de 50 cent.

Et pour cause, le rappeur n’était pas annoncé sur le spectacle. 50 cent s’est avéré être le grand invité surprise qui faisait l’objet de rumeurs depuis des semaines maintenant … et il a interprété «In Da Club» sur un plateau sous Snoop et Dre – tout en étant suspendu à l’envers. Reprenant tous des tubes légendaires comme California Love, 8 miles ou encore Family Affair, les rappeurs ont mis le feu lors de l’événement.

Un spectacle hommage à la carrière de producteur de renom de Dr Dre. Les six artistes légendaires ont interprété les versions épurées de leurs chansons pour le grand public, histoire de ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes. Voir la vidéo de la prestation ici

Applis LNT : Android - Iphone