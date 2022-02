Les relations entre la France et les pays africains ont été récemment abordées par le journaliste français Antoine Glaser. Sur le plateau de l’émission de télévision, L’Invité, diffusée sur la chaîne TV5Monde, l’écrivain a relevé, selon lui, les incohérences des relations entre l’actuel président français Emmanuel Macron et certains pays africains dont le Mali et le Tchad.

« Les Africains ils ne comprennent plus »

« Quand vous avez le président du Gabon, Ali Bongo, [le pays] est observateur au conseil de sécurité des Nations Unies. La France a besoin du Gabon pour sa diplomatie d’influence. Du coup Emmanuel Macron reçoit Ali Bongo à l’Elysée. Quand vous êtes Emmanuel Macron, vous ne pouvez pas jouer sur tous les tableaux. Pour votre diplomatie d’influence vous avez besoin des autocrates et des pays africains tels qu’ils sont. La preuve, quand il y a Idriss Deby qui meurt au Tchad, et benh Emmanuel Macron, l‘armée le pousse à aller quasiment à adouber une dynastie au Tchad. Après vous traitez la junte malienne d’illégitime. Les Africains ils ne comprennent plus. Qui est légitime ? Qui est illégitime ? C’est la géométrie variable c’est quand ça vous arrange » a déclaré Antoine Glaser.

Des relations diplomatiques détériorées

Pour rappel, les propos de ce dernier interviennent dans un contexte où les relations diplomatiques entre la France et le Mali se sont fortement détériorées, ces derniers mois. Lors de son discours aux diplomates, Choguel Maïga, avait évoqué le départ de l’ambassadeur français au Mali, suite aux déclarations et agissements des autorités françaises. « Un partenaire qui refuse de coopérer avec notre pays au motif inavoué que les dirigeants actuels à la tête de l’Etat ne lui convient pas » avait-il souligné, tout en rappelant le rappel de l’ambassadeur du Mali par la France sur la base de simples déclarations qu’il avait tenues au Sénat.

